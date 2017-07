Posłowie zdecydowali. Wiadomo, co z podwyżką cen paliw

Po burzliwej dyskusji posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu dotyczącego Funduszu Dróg Samorządowych do dalszych prac w komisjach. Wniosek o odrzucenie projektu przepadł. Największe emocje wzbudziło wystąpienie młodego posła PiS Łukasza Rzepeckiego.

Co ciekawe pochwalił również rząd PO-PSL za tzw. "schetynówki". - Chwała wam za to, żeście to zrobili - mówił ku uciesze posłów opozycji. - Ale dla samorządowców to za mało - dodał po chwili.