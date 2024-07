"Klasę średnią wymiotło". Branża turystyczna mówi o nowym trendzie

Taki scenariusz nie przemawia jednak do dr Adama Karpińskiego. - Polacy wybierają niską cenę, ale potrzebują jakości. To jeden z powodów, dla których decydują się na all inclusive. Mają czyste pokoje, mogą dużo zjeść i czują się bezpiecznie. Także w Polsce pewne standardy będą musiały zostać zachowane. Turyści chcą mieć na wakacjach warunki przynajmniej tak komfortowe, jak w domu, a najchętniej dużo więcej luksusu niż u siebie. Te oczekiwania nie zmieniają się od lat - dodaje.