Powrót wesel. Wodzirejom przepadło nawet 20 tys. zł. Teraz wracają i wymyślają oczepiny na nowo

Po trzech miesiącach przerwy przygotowuje się do poprowadzenia pierwszego wesela. Przyznaje, że głowi się, w jaki sposób zrobić to tak, by goście czuli się komfortowo, a jednocześnie mogli beztroskę zabawy. Czy w czasach, w których przypomina się nam o nieustannym myciu rąk i powstrzymywaniu się od dotykania innych ludzi, trzeba stworzyć jakiś nowy katalog "antywirusowych zabaw weselnych"?

Obejrzyj: Wesela do 150 osób, ale na jakich zasadach? Co może się znaleźć w wytycznych?

Każdy spolszczony kankan, zorba czy pociąg przez całą salę do nieśmiertelnego hitu Ryszarda Rynkowskiego to przecież dotykanie często całkiem obcych sobie osób. Dotychczas może nie wszyscy dobrze się czuli z cudzą ręką na ramieniu czy w pasie, ale wywoływało to co najwyżej niechęć natury, nazwijmy to, estetycznej. Teraz pewnie wielu za wszelką cenę będzie chciało uniknąć interakcji z obcymi.