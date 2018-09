Powstanie unijny portal. Akt urodzenia i rejestracja firmy za jednym kliknięciem

Jednolity portal cyfrowy da wszystkim mieszkańcom UE możliwość załatwienia przez internet podstawowych spraw urzędowych, takich jak pobranie aktu urodzenia czy odnowienie dowodu osobistego. I to z każdego zakątka Unii.

Głównym założeniem, leżącym u podstaw wspólnego portalu było to, że skoro jakaś procedura jest dostępna dla mieszkańca jednego państwa członkowskiego, to powinna być tak samo dostępna dla obywateli innych krajów UE. Innymi słowy: jeżeli np. Niemiec może przez internet uzyskać dostęp do swoich dokumentów, to taką samą możliwość powinien mieć mieszkający w Niemczech Polak czy Belg. I odwrotnie.