Pożegnanie z foliówkami. Zakupy online w Tesco przyjadą w papierowych torbach

Tesco przyłącza się do walki z foliówkami i nie będzie w nie pakowało zakupów robionych online. Firma szacuje, że dzięki temu w skali roku zmniejszy produkcję plastiku o 62,5 tony.

Na początku tego roku Tesco zobowiązało się, że do 2020 roku usunie ze składów opakowań produktów marki własnej materiały nienadające się do ponownego przetworzenia. Natomiast w czerwcu 2019 roku firma zrezygnowała z jednorazowych naczyń we wszystkich restauracjach Bistro na rzecz metalowych sztućców oraz ceramicznych kubków i talerzy. Sieć szacuje, że zmiana jednorazowych naczyń w Bistro to oszczędność rzędu 4,5 mln talerzy papierowych, 9,5 mln plastikowych sztućców oraz ponad 500 tys. kubków papierowych rocznie – czytamy w "Nowym Marketingu".