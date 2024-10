Pożera więcej prądu niż pralka i lodówka. Wielu z nas ma to w domu

Wirtualna Polska przeprowadziła Ogólnopolski EkoTest, by ocenić wiedzę Polaków o ochronie środowiska . Jednym z kluczowych pytań było to dotyczące energii zużywanej przez urządzenia AGD. Większość odpowiedzi była błędna.

Wyniki pokazały, że najwięcej wskazań jako najwięcej zużywającego urządzenia uzyskała suszarka do prania. Zmywarka była odpowiedzią tylko 10 proc. osób, natomiast 35 proc. ankietowanych postawiło na płytę indukcyjną jako głównego winowajcę wysokich rachunków i to oni mieli rację.

Jak duże są koszty eksploatacji płyty indukcyjnej? Zależą one od jej mocy, najczęściej od 1000 do 3000 W. Zakładając, że płyta zużywa 1200 kW i działa przez godzinę dziennie, kosztuje to około 1,51 zł każdego dnia, co w ciągu roku sumuje się do około 551 zł.