Pożyczka prywatna czy pozabankowa? Najważniejsze różnice

Zgodnie z przepisami pożyczki może udzielić bank, pozabankowa instytucja finansowa, a nawet osoba fizyczna. Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy pożyczką pozabankową a prywatną jest właśnie podmiot pożyczkodawcy. W przypadku pożyczek pozabankowych finansowania udziela pozabankowa instytucja finansowa. W przypadku pożyczek prywatnych — osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności w zakresie udzielania kredytów i/lub pożyczek. Może być to więc członek rodziny, przyjaciel czy inwestor, który dysponuje kapitałem.

Pożyczka pozabankowa jest rodzajem kredytu konsumenckiego. Pożyczkobiorcy podlegają więc ochronie wynikającej z Ustawy o kredycie konsumenckim. Działalność firm pożyczkowych jest również nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo pożyczania. Zasady udzielania pożyczek prywatnych określają zapisy Kodeksu Cywilnego. W tym przypadku pożyczkobiorcy nie mogą więc liczyć na tak szeroką ochronę, jak w przypadku pożyczek pozabankowych.

Maksymalne kwoty pozabankowych pożyczek przez Internet nie przekraczają kilku tysięcy złotych, a maksymalny okres spłaty w zależności od konkretnego pożyczkodawcy wynosi od 30 do 61 dni. W przypadku pożyczek prywatnych to pożyczkodawca i pożyczkobiorca decydują zarówno o kwocie pożyczki, jak i optymalnym dla obu stron okresie spłaty. Mają więc pełną dowolność w ustalaniu zapisów umowy w tym zakresie.

Maksymalne koszty pożyczek pozabankowych regulują przepisy. Nie mogą być więc wyższe niż wskazane ustawą limity. Co jednak ważne — wiele firm pożyczkowych udziela nowym klientom chwilówek z RRSO 0%. Np. pierwsza pożyczka przez Internet w Vivigo to możliwość pożyczenia do 4000 zł, RRSO 0% i aż na 61 dni na spłatę. Jeśli chcesz sięgnąć po pierwszą pożyczkę w firmie pożyczkowej, możesz pożyczyć pieniądze bez dodatkowych kosztów. Jedynym warunkiem braku opłat jest terminowa spłata zobowiązania.