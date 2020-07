PPK przez internet z PKO TFI – dzięki aplikacji iPPK zawrzesz umowę z PKO TFI online!

Jednak nie wolno zapominać również o wygodzie obsługi PPK, łatwym dostępie do wszystkich niezbędnych informacji oraz wsparciu, jakie oferuje instytucja finansowa. Wybierając PKO TFI, można połączyć wszystkie te kluczowe kwestie, a umowę o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK można zawrzeć online! Jest to możliwe dzięki Aplikacji iPPK, która została wyróżniona przez Gazetę Bankową nagrodą HIT ROKU 2020 w kategorii „Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe”. Zajęła też II miejsce w konkursie Lider 2019.

Czy umowę o zarządzanie PPK można zawrzeć przez internet?

Istnieje możliwość zarówno zawarcia umowy o zarządzanie PPK przez internet, jak i obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych online. Aplikacja iPPK oferowana przez PKO TFI daje takie możliwości, dzięki czemu znacznie przyspiesza i ułatwia obsługę planów po stronie pracodawcy. Jest to odczuwalne zarówno w mniejszych przedsiębiorstwach, gdzie nie ma dedykowanej osoby lub działu odpowiedzialnego za prowadzenie obsługi PPK, jak i w dużych firmach, w których ze względu na dużą ilość danych, proces może wymagać większego nakładu pracy.

Do zawarcia umowy o zarządzanie PPK za pośrednictwem Aplikacji iPPK w PKO TFI wystarczy kilka prostych kroków. Należy:

• przygotować podstawowe dane dotyczące firmy, między innymi NIP i REGON, ewentualnie pełnomocnictwo osoby zawierającej umowę; • wypełnić formularz online (warto dokładnie zweryfikować wszystkie podane dane); • zapisać formularz. Ostatni krok, równoznaczny jest z zawarciem umowy o zarządzanie PPK z PKO Emerytura – specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, zarządzanym przez PKO TFI. Na tym jednak nie kończy się funkcjonalność Aplikacji iPPK. Co jeszcze można zrobić za pośrednictwem tej aplikacji?

Aplikacja iPPK, czyli obsługa PPK przez internet

Aplikacja iPPK to system, który w prosty i intuicyjny sposób pozwala obsługiwać Pracownicze Plany Kapitałowe. Do obsługi aplikacji nie jest wymagana specjalistyczna wiedza, ani zaawansowane umiejętności. Dzięki Aplikacji iPPK nakład pracy, który trzeba przeznaczyć na obsługę Planów jest minimalny. PKO TFI, czyli instytucja zarządzająca Planami, oferuje dodatkowo szerokie wsparcie techniczne oraz szeroką gamę materiałów informacyjno-edukacyjnych, tj.: infografiki, tutoriale, webcasty, filmy, etc. na temat aplikacji, jak i samych Pracowniczych Planów Kapitałowych.