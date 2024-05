Praca jako opiekun seniorów. Oto stawki w Niemczech

Polacy już nie chcą zbierać szparagów

Niemcy to także popularny kierunek pracy sezonowej, choć jak już informowaliśmy w WP, w tym roku Polacy nie są aż tak chętni do zbierania upraw za naszą zachodnią granicą. Z ofert umieszczonych w internecie wynika, że za zbieranie szparagów można zarobić od 43 do 53 zł za godzinę, a w niektórych ofertach stawka sięga nawet 60 zł za godzinę.