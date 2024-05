Saksy przestają się opłacać. Tyle dają Niemcy za pracę na produkcji

Dziennik wskazuje, że w Niemczech pracownik magazynu może zarobić od 12 do 15 euro/h brutto, pomocnik montera - od 13,60 do 16 euro/h brutto, a operator CNC od 15,90 do 16,50 euro/h brutto. Na nieco lepsze stawki mogą liczyć osoby, które tuż za naszą zachodnią granicą zatrudnią się sezonowo jako spawacz (od 18 do 22 euro/h brutto) lub mechanik samochodowy (od 20 do 22 euro/h brutto).