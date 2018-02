Praca może być przygodą życia. Te oferty oderwą od rzeczywistości

W sercu parku narodowego, w Arktyce, a może w meksykańskim kurorcie? Zamiast pracować w biurze od świtu do zmierzchu oferują niecodzienną pracę i to nie tylko w najdalszych rejonach świata.

Praca w kurorcie za 60 tys. dol. to tylko jedna z ofert marzeń. W Polsce też nie brakuje ciekawych ogłoszeń. (123RF.COM)

Specjalisty ds. pozytywnych doświadczeń poszukuje firma Cancun. Za pół roku pracy oferuje 60 tys. dol. czyli jakieś 200,4 tys. zł – donosi portal pulsHR, który przygotował zestawienie stanowisk dla marzycieli.

Siedziba Cancun mieście się w Meksyku. Pracodawca poszukuje pracownika, który będzie potrafił udowodnić, że pobyt w kurorcie to czysta przyjemność. Experience oficer, bo tak brzmi nazwa stanowiska, musi płynnie posługiwać się angielskim i mieć co najmniej 18 lat.

Paniom być może spodoba się oferta zakwaterowania w Dubaju i możliwości zwiedzania całego świata z Emirates. Arabskie linie lotnicze czekają na stewardessy. Pensja 8 tys. zł. Wymagania to co najmniej 21 lat, 160 cm wzrostu no i język angielski.

Jeśli jednak komuś się wydaje, że praca w pięknych zakątkach dostępna jest tylko za granicą, to może skusi go praca w sercu parku narodowego Gór Sowich. Schronisko na Szczelincu poszukuję pracowników na co najmniej pół roku. Oferuje zamieszkanie w urokliwym miejscu i wyżywienie. Pensja to około 2,5 tys. zł na rękę.

Z kolei Polska Akademia Nauk kompletuje zespół, który będzie pracował w Polskiej Stacji Antarktycznej. O możliwości dołączenia do 43. wyprawy antarktycznej –już pisaliśmy w finansach WP.

Załapać się można na wyprawę całoroczną oraz półroczną. Do pierwszej potrzebni są: elektronicy, informatycy (z doświadczeniem sieciowym), elektrycy oraz energetycy (do obsługi agregatów prądotwórczych i silników wysokoprężnych); mechanicy samochodowi i warsztatowi do obsługi i naprawy sprzętu jezdnego na stacji (Ursus, Ostrówek, Harvester, PTS-M, skutery śnieżne i silniki zaburtowe), obserwatorzy do monitoringu ptaków i ssaków płetwonogich, obserwatorzy do monitoringu hydrogeochemicznego, obserwatorzy do monitoringu morskiego oraz ratownicy medyczni.

Na krótszą wyprawę mogą się wybrać: kucharze (obsługa od 20 do 40 osób), załoga łodzi typu RiB z doświadczeniem na morzu oraz obserwatorzy do monitoringu ptaków i ssaków płetwonogich oraz monitoringu hydrologicznego. Szczegóły dostępne są w ogłoszeniu na stronie PAN.

Prócz żądnych wyzwań, pracodawcy poszukują też pozytywnie zakręconych. To również przykład z Polski. Drukarnia Chroma szuka menedżera gwarancji jakości. Niby nic niezwykłego, ale diabeł tkwi w szczegółach. Jak podaje "pulsHR", kandydat ma zostać wybrany na podstawie pozytywnego nastawienia i uśmiechu.