Ta praca może być przygodą życia. Potrzebni ochotnicy do wyprawy na Polską Stację Antarktyczną

Elektroników, informatyków, elektryków, ale i kucharzy potrzebuje Polska Akademia Nauk, która kompletuje zespół do 43. wyprawy antarktycznej. Na złożenie cv zostało już niedużo czasu.

Rekrutacja prowadzona jest na wyprawę całoroczną oraz półroczną. Do pierwszej potrzebni są: elektronicy, informatycy (z doświadczeniem sieciowym), elektrycy oraz energetycy (do obsługi agregatów prądotwórczych i silników wysokoprężnych); mechanicy samochodowi i warsztatowi do obsługi i naprawy sprzętu jezdnego na stacji (Ursus, Ostrówek, Harvester, PTS-M, skutery śnieżne i silniki zaburtowe), obserwatorzy do monitoringu ptaków i ssaków płetwonogich, obserwatorzy do monitoringu hydrogeochemicznego, obserwatorzy do monitoringu morskiego oraz ratownicy medyczni.