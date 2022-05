Praca zdalna zostanie na zawsze. Pracodawca sprawdzi też trzeźwość pracownika

W komunikacie po posiedzeniu rządu wskazano, że pracodawca nie będzie mógł dopuścić do pracy pracownika, u którego w organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Będzie to dotyczyć również przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol, lub zażywał wymienione środki w czasie pracy.