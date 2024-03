Pracodawca musi zapłacić 3 tys. za pracownika. Zmiana już obowiązuje

Od odczytu GUS zależy wysokość wpłaty

Główny Urząd Statystyczny, który wydał komunikat dotyczący przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 roku. Wynagrodzenie to wyniosło 7540,36 złotych, co oznacza, że było o 345,41 złotych wyższe w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 roku.