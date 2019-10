Wagi z pomiarem tłuszczu to hit. Ich skuteczność jest jednak wątpliwa

Wagi z funkcją pomiaru składu ciała kosztują w marketach od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Eksperci ostrzegają jednak, żeby nie przepłacać. - Nawet bardzo drogi sprzęt z atestem medycznym często podaje niemiarodajne wyniki, jeśli nie zostaną spełnione odpowiednie warunki pomiarów – mówi Martyna Smolińska z Poradnictwa Dietetycznego DIET24.

W dobie bycia "fit" na popularności zyskują wagi łazienkowe z funkcją pomiaru składu ciała – czyli pokazujące, ile procent naszej masy ciała to tłuszcz, mięśnie, woda i kości. Ceny takich wag zaczynają się już od 45 zł.

Bardziej "wypasione" modele dodatkowo potrafią podawać szacowane zapotrzebowanie kaloryczne. A te najbardziej zaawansowane możemy nawet połączyć z naszym telefonem za pomocą technologii Bluetooth i przesyłać pomiary wprost do naszego mobilnego urządzenia. Te wagi kosztują już nawet kilkaset złotych.

Kiedy pierwszy raz o tym usłyszałam parę lat temu, pomyślałam – jak? Do tej pory takie "bajery" kojarzyły mi się tylko ze specjalistycznymi gabinetami. Jednak w obu przypadkach do pomiaru składu ciała używa się technologii impedancji bioelektrycznej (w skrócie: BIA).

Co to oznacza? Mówiąc najprościej - ta metoda opiera się na założeniu, iż tkanka tłuszczowa i mięśniowa w inny sposób przewodzą impulsy elektryczne. Pomiar polega na przesyłaniu impulsu o małej mocy przez elektrody umiejscowione w określonych punktach na ciele (w przypadku wag łazienkowych są to czujniki, na których stawia się gołe, czyste stopy).