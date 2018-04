Pracownicy Biedronki dostaną dodatkowe pieniądze. Wiemy, ile osób załapie się na słynną premię

41 840 pracowników jest objętych premią specjalną w Jeronimo Martins Polska. Chodzi o roczną nagrodę, która w tym roku wynosi 2 tys. zł brutto.

Biedronka od 2016 roku cztery razy podnosiła pensje, ostatni raz w styczniu tego roku. Osoby rozpoczynające pracę w Biedronce jako sprzedawcy-kasjerzy na pełen etat mogą obecnie zarobić co najmniej 2650 zł brutto, po trzech latach mogą dojść do poziomu 2950 złotych brutto miesięcznie. Dodatkowo osoby na tym stanowisku mogą liczyć na uznaniową premię kwartalną w wysokości do 500 zł brutto w zależności od wyników.