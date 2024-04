Pracownik może krytykować szefa. Oto co mówi prawo

Skargę do Trybunału postanowił złożyć turecki pracownik branży IT, zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Mężczyzna ze służbowego e-maila przekazał do działu HR, opinię na temat przełożonego, w której skrytykował przełożonego i politykę pracowniczą firmy. Pracodawca dowiedziawszy się o całej sytuacji zwolnił pracownika dyscyplinarnie, uznając że zostały przekroczone granice dopuszczalnej krytyki.