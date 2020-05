Prawda o zamrożonej gospodarce. Polacy przyznają, że korzystali z "podziemia fryzjerskiego"

Niemal co druga osoba przyznaje, że w okresie pandemii skorzystała z usług fryzjerskich. Ale prawie co czwarty respondent nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. Najczęściej, bo w blisko 60 proc. przypadków, fryzjer przyjeżdżał do domu klienta.

