Prawdziwy dramat Polaków. Z dnia na dzień muszą płacić o 1000 zł więcej

Stopy obniżone na czas pandemii

Na początku pandemii koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu. Jeszcze we wrześniu 2021 roku w Polsce obowiązywała stopa na poziomie 0,1 proc. W październiku NBP postawiony pod ścianą został zmuszony do podwyżki stóp procentowych.