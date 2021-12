O inflacji, stopach, bezrobociu, grzaniu i chłodzeniu. Z pandemią w tle

Tyle że nawet jeśli to twierdzenie jest zasadniczo słuszne, to w praktyce tak się nie działo. Polacy w ostatnich latach często zapożyczali się "pod korek". Część uznawała, że niskie stopy procentowe i gospodarcze prosperity to stan, którego nie może nic zmienić. Bądź co bądź, łatwo przyzwyczaić się do dobrobytu. Inni nie mieli wyjścia - potrzebowali własnego lokum, widzieli, że rata kredytu bywa niższa od ceny wynajmu, a i tak comiesięczna płatność do banku - nawet przed podniesieniem stóp - była dużym wyrzeczeniem.