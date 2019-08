Prawo wodne. Resort upraszcza przepisy o motorówkach i organizacji wypoczynku. Ucieszą się również wędkarze

Rząd postanowił uwolnić środowisko fanów sportów wodnych od absurdu prawnego, który zrównywał ich działalność z przemysłem. Chce zlikwidować m.in. uciążliwy i drogi obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na pływanie motorówkami. Taniej powinno być więc też dla wczasowiczów.

1 stycznia 2020 r. miną dwa lata, odkąd w Polsce obowiązuje nowe Prawo wodne. Dla motorowodniaków, kajakarzy i zwolenników aktywnego spędzania wypoczynku nad wodą będzie to data szczególna. Po dwóch latach z tekstu ustawy zniknie obowiązek uzyskiwania specjalnego pozwolenia m.in. na organizację spływów kajakowych przez przedsiębiorców zarabiających na turystyce czy pływanie motorówkami po większości wód w Polsce.

Pierwszy z nich uznaje "uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji za pomocą jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy mocy powyżej 10 kW" za tzw. szczególne korzystanie z wód. Tym samym wystarczy mieć zamontowany do łódki silnik o mocy 14 koni mechanicznych, żeby podlegać obowiązkowi posiadania pozwolenia wodnoprawnego.

Jeszcze dalej idzie przeznaczony do skreślenia pkt 16 – on za szczególne korzystanie z wód uznaje "organizację wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej ". Np. spływów kajakowych w trakcie kolonii i obozów dla dzieci.

Turystyka jak przemysł

Ujęcie obu aktywności w kategorii "szczególnego korzystania z wód" można spokojnie nazywać absurdem, gdyż pociąga za sobą konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na takich samych zasadach, jak robią to np. firmy pobierające wodę podziemną, czym obniżają jej poziom, wykonują urządzenia wodne służące choćby energetyce czy wreszcie przedsiębiorstwa odprowadzające ścieki.

Jak poinformowały Wody Polskie, od 1 stycznia 2018 r. do 2 sierpnia br. wydanych zostało 38 tys. pozwoleń. Choć Wody nie prowadzą statystyki dotyczącej tego, jakiego rodzaju korzystania dotyczyły poszczególne zgody, to wiadomo, że przepisy nie oszczędzały nikogo.

Przykłady? W BIP Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się informacja o procedurze wydawania pozwolenia wodnoprawnego Akademii Wychowania Fizycznego na pływanie po jeziorze Chycina w trakcie zajęć dydaktycznych ze studentami. To skutek wspomianego punktu 9.

Kosztowne pozwolenia

A takie pozwolenie nie należy do najtańszych. Za samo złożenie i rozpatrzenie wniosku trzeba zapłacić Wodom Polskim około 350 zł. Do tego konieczne jest przygotowanie operatu wodnoprawnego. Szybki przegląd ofert pokazuje, że przygotowanie tak specjalistycznego dokumentu to jednorazowy koszt około 1-2 tys. zł. Po wszystkim za "szczególne korzystanie z wód" trzeba Wodom Polskim płacić.