Premia za bezpieczną jazdę. Pieniądze otrzymało 46 tysięcy kierowców

Magiczną kwotę 2 milionów złotych wypłaconych premii przekroczono w ostatnich dniach 2019 roku. Tyle pieniędzy od ubezpieczyciela otrzymali kierowcy jeżdżący w programie LINK4 Kasa Wraca. Premię za bezpieczną i przepisową jazdę może otrzymać każdy.

LINK4 Kasa Wraca umożliwia analizę stylu jazdy kierowcy, uwzględniając m.in. przejechany dystans, płynność jazdy i teren, po którym się porusza. Sumaryczna ocena pozwala zaklasyfikować kierowcę do odpowiedniego profilu, co decyduje o wysokości przyznanej premii finansowej. Ich sumę po roku ubezpieczeni w LINK4 mogą zamienić na zwrot części składki ubezpieczeniowej nawet do 30 proc.

– Rozwiązanie LINK4 Kasa Wraca jest doskonałym przykładem tego, jak nowe technologie mogą wpływać na poprawę naszego bezpieczeństwa w codziennym życiu. Kluczem do sukcesu tego projektu jest postawienie Klienta w centrum. To on otrzymuje użyteczną aplikację, z której chce korzystać na co dzień bo ułatwia mu życie. Pracując nad swoimi nawykami za kierownicą ma bezpośredni wpływ nie tylko na swoje bezpieczeństwo, ale i na nagrodę finansową, którą odbierze. Ma powód do tego, by zmieniać swoje nawyki, bo wie, że pracuje wyłącznie na siebie. Zanim na rynku pojawiła się ta oferta kierowcy wiedzieli, że opłacając swoje polisy wrzucają pieniądze do wspólnej puli. Dzięki temu programowi to się zmienia – mówi Adam Bąkowski, prezes zarządu Telematics Technologies.