Obroty biją rekordy. Zakupowa rewolucja w Polsce

Sezon zakupów prezentów to czas intensywnego ruchu nie tylko w sklepach, ale również na platformach internetowych oferujących produkty używane. Wszystkie platformy zgadzają się co do tego, że obroty w tym okresie biją rekordy, a Polacy w dużym stopniu korzystają z możliwości zakupu towarów z drugiej ręki - informuje "Rzeczpospolita".