Prezydent kupił choinkę. Na bazarze, droga nie była

Średniej wielkości świerk - taka choinka stanie w tym roku w domu Andrzeja Dudy. Prezydent jak co roku drzewko wybrał na Nowym Kleparzu w Krakowie.

Głowie państwa na zakupach towarzyszyli dziennikarze "Super Expressu". Jak czytamy w dzienniku, przedświąteczne zakupy to w rodzinie prezydenta już tradycja.

I że to jego sposób na przedświąteczną gorączkę.

- Przychodzę tu od wielu wielu lat, czasem zaglądamy też z żoną na Plac Imbramowski po domowe zakupy. Staramy się pomagać naszym w mamom w przygotowywaniu wigilii, to są nasze wydeptane ścieżki, jak to w Krakowie - mówił prezydent Duda.

Później przyszła pora na wizytę u krakowskich kwiaciarek. - Pan prezydent po kwiaty przychodzi do nas od 25 lat, zaczął jeszcze na studiach, jako młody chłopak. Wybiera wiązanki dla żony, córki i swojej mamy, najchętniej róże lub tulipany – opowiada Ewa Lisowska, kwiaciarka z Kleparza.

Lasy Państwowe co roku sprzedają około 100 tys. drzewek. Przy całym rynku prywatnych sprzedawców jest to jednak niewiele. Malinowska szacuje, że w sezonie Polacy kupują nawet 6 mln żywych choinek do swoich domów.