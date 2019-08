Reklama McDonald's w Łazienkach Królewskich. Internauci oburzeni

W internecie pojawiły się osobliwe zdjęcia z Łazienek Królewskich w Warszawie. Wielkie logo fastfoodowego giganta pływa po stawie przed Pałacem na Wodzie.

Sprawę podłapał warszawski działacz społeczny i samorządowy Jan Śpiewak. "Poszedłem na spacer do Łazienek, zaalarmowany tym, co zobaczyłem u Piotra. Ogromny znak McDonald's pływał sobie przed Pałacem na Wodzie. I rzeczywiście wygląda na to, że korporacja McDonald's wynajęła sobie we wtorek na cały dzień cały pałac wraz z reklamą na środku stawu. W ten sposób korpo, którego model biznesowy opiera się na przemysłowym chowie zwierząt i niszczeniu planety, ma sobie na wyłączność w wakacje serce całego najważniejszego w mieście parku" - napisał aktywista.