Prezydent Wrocławia: wprowadzimy 90-proc. bonifikatę przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, chce wprowadzenia 90-procentowej bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów miejskich w prawo własności. Wcześniej zapowiadał 60-proc. bonifikatę.

„Mam wrażenie albo pewnej schizofrenii politycznej albo realnej chęci podzielenia Polaków” – mówił Sutryk, odnosząc się do debaty nt. bonifikat.

„Posłowie ugrupowania, które przegłosowało, podpisało i wdrożyło ustawę mówiącą o ograniczeniu dopuszczalnej bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa do 60 proc., jednocześnie organizują briefingi prasowe wzywające samorządowców do wprowadzania na gruntach miejskich bonifikaty 90-procentowej” – zauważył prezydent Wrocławia.