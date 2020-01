Primark w Polsce już oficjalnie. Właśnie ruszyła strona

"Witaj Polsko!" - tak z klientami w naszym kraju wita się Primark. Firma właśnie uruchomiła polską stronę internetową, tym samym potwierdziła pogłoski, którymi wielu zainteresowanych żyło już od kilku miesięcy.

Sieć udostępniła też mapę dotarcia do sklepu, by każdy - w dniu otwarcia, który zostanie dopiero ogłoszony - mógł bez problemu dotrzeć na miejsce. A to poznaliśmy już pod koniec roku, teraz się potwierdziło - jest to warszawska Galeria Młociny.