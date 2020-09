Próbował wyłudzić odszkodowanie na samochód, którego nie było. Grozić mu mogą 3 lata więzienia

Nietypową próbę wyłudzenia odszkodowania wykryli policjanci z północnopraskiej grupy Skorpion. Jak mówiła PAP Irmina Sulich z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, mieszkaniec powiatu wołomińskiego zakupił doszczętnie zniszczony pojazd marki toyota, zdemontował jego części i zostawił jedynie elementy, na których były widoczne numery identyfikacyjne, a następnie wypożyczył identyczny samochód i sfotografował go.

Nowe formy oszustw. "Zmieniają metody, przejmują oszczędności"

Wrak pojazdu został sprowadzony ze Szwecji, a identyczne auto zostało wypożyczone z salonu na jazdę próbną i to podczas niej 41-latek miał zrobić zdjęcia do polisy i do przeglądu technicznego.