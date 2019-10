Producent wycofuje żel pod prysznic ze sprzedaży. Za duże stężenie bakterii

Producent Weulbier-Kosmetik GmbH zadecydował o wycofaniu ze sprzedaży żelu pod prysznic Wild Rose. Wszystko dlatego, że zawierają zwiększoną ilość bakterii.

Bakterie te występują powszechnie w środowisku. Mogą one prowadzić u osób o słabszej kondycji zdrowotnej lub w przypadku istniejących uszkodzeń skóry do zakażeń bakteryjnych. Ponieważ nie można wykluczyć ryzyka dla zdrowia, klienci powinni koniecznie zastosować się do poniższego wycofania i zaprzestać używania produktu, którego dotyczy problem, z podanym numerem partii – informuje producent w komunikacie.