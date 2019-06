Produkty fair trade podbijają dyskonty. Im więcej kupimy, tym będą tańsze

Markety i dyskonty do swojej oferty wprowadzają coraz więcej produktów sprawiedliwego handlu. Owoce egzotyczne, kakao, kawa, czekolada czy lody z oznaczeniem fair trade można kupić w Lidlu, Biedronce, Auchan czy sieci Aldi. Czy muszą być droższe? Niekonieczne.

Moda na produkty, których proces wytwarzania odbywa się z poszanowaniem praw człowieka, praw pracowniczych oraz w zgodzie z środowiskiem naturalnym, szerzy się w Polsce. Choć wciąż daleko nam do krajów skandynawskich, to i tak około 60 proc. konsumentów deklaruje gotowość do zapłacenia więcej za produkt, jeśli ma on etyczne pochodzenie.