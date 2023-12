Progi podatkowe w 2024 roku. Będą zmiany?

A jak będą wyglądały progi podatkowe w 2024 roku?

Obecnie nie ma żadnych przesłanek, które wskazywałyby na to, że obecne progi mają się zmienić. Polacy czekają na spełnienie jednej z kluczowych obietnic premiera Donalda Tuska, dotyczących kwoty wolnej od podatku. Chodzi o podniesienie jej do 60 tys. zł. Na tę zmianę jednak przyjdzie nam poczekać. - Wiadomo, że w tym roku tego nie zrobimy. Mamy na to cztery lata i na pewno będzie to wprowadzone - zadeklarował poseł KO Artur Łącki.