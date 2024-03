Promocja na węgiel w PGG. Tyle można zaoszczędzić na tonie

Nowości w ofercie

Od 12 lutego w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej można nabyć węgiel typu Orzech z kopalni Mysłowice-Wesoła i Jankowice - to nowość w ofercie sklepu. Ten opał cieszy się dużą popularnością wśród polskich konsumentów - nie dość, że pasuje do większości kotłów, to przez stosunkowo niską zawartość siarki jest mniej szkodliwy dla środowiska.