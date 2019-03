Promocja "nie z tej ziemi". Uważaj na cenowe zasadzki. Te same słuchawki kupisz za 299 lub 49 zł

Za pośrednictwem serwisu Groupon bezprzewodowe słuchawki Roneberg R7 można mieć za jedyne 108 zł. Wygląda na dużą promocję, bo na stronie dystrybutora sprzęt kosztuje 299 zł. Tyle że na Allegro te same słuchawki sprzedawane są po 49 zł.

- Możliwe, że są to różne modele. Prosimy o porównanie modelu oraz danych technicznych - przekonuje pracownik sklepu Watchzone, który sprzedaje słuchawki i do ich zakupu w rzekomo atrakcyjnej cenie namawia w serwisie Groupon.

Mocno zainteresowany bezprzewodowymi słuchawkami ze stacją dokującą i power bankiem porównuję oferty. Na Allegro za 49 zł sprzedaje je użytkownik o nicku Roneberg. Do Watchzone'a wysyłam screeny na poparcie wątpliwości związanych z rozbieżnością cen. Okazuje się, że w obu ofertach chodzi o te same słuchawki bezprzewodowe Roneberg R7.

- Nasze konto na Allegro to watchzone official. Firma Roneberg jest firmą konkurencyjną. Nie mamy wpływu na ofertę innych sklepów oraz nie mamy wyłączności na sprzedaż tego produktu - wyjaśnia dalej.

Jak dodatkowo wyjaśnia Watchzone, "każdy sklep ma prawo do sprzedaży tych samych towarów po własnej cenie. Gwarantuje to prawo wolnego rynku". Trudno się z tym nie zgodzić. Co na to zamieszanie cenowe Groupon?