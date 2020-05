Promocje w sklepach po otwarciu galerii. Szaleństwa przecen nie widać

Wielkie odmrożenie galerii to równocześnie wielkie promocje? Raczej nie ma co na to liczyć. Owszem, gdzieniegdzie widać wyprzedaże, ale do np. poświątecznego szaleństwa daleko. Pierwsi klienci w dużej mierze pojawili się w sklepach by... dokonać zwrotów.

Przeceny w sklepach po ponownym otwarciu galerii są, ale trudno mówić o wyprzedażowym szaleństwie. (WP)