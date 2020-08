"Prosimy o dopłatę za dezynfekcję paczki". Uwaga na linki w SMS-ach

Bank ING przypomina swoim klientom, że oszuści nie śpią i nieustannie wymyślają nowe "scenariusze", by wyłudzić od nas pieniądze.

- Oszustwa z użyciem wiadomości SMS są coraz popularniejsze i coraz bardziej zaawansowane. Cyberprzestępcy rozsyłają w nich linki do stron phishingowych . Głównie próbują przejąć cyfrowe tożsamości swoich ofiar. Czasami rozsyłają też odnośniki do stron, zawierających niebezpieczne oprogramowanie – ostrzega bank.

Oszuści mogą namawiać do dodatkowej opłaty za szybsze doręczenie paczki, konieczność jej dezynfekcji czy choćby ze względu na rzekomą zmianę przepisów. Link z SMS-a prowadzi do podstawionej strony płatności, gdzie możemy nieświadomie przekazać przestępcom swoje poufne dane (np. login i hasło do bankowości).