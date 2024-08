Protestują przeciwko wyższej płacy minimalnej. "Dewastujące"

Podwyższenie krajowego minimum da impuls do wzrostu inflacji i może doprowadzić do likwidacji tysięcy sklepów, co umocniłoby pozycje zagranicznych dyskontów - ostrzega Polska Izba Handlu. Resort pracy proponuje, by od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło ponad 4600 zł brutto miesięcznie.