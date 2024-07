Małe sklepy na skraju. Sprzedaż jednego produktu wyciąga je z opresji

Spadek sprzedaży mleka, oleju i piwa

Dane za maj dowodzą, że małe sklepy przegrywają w walce z wielkimi sieciami handlowymi. To już kolejny miesiąc z rzędu, kiedy w mniejszych placówkach spadła sprzedaż mleka, masła i oleju - a to właśnie te produkty są bardzo często orężem do walki na promocje między sieciówkami.