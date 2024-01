Przebudowa zakopianki. Wójt Białego Dunajca odrzuca plan GDDKiA

"Projektowana poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK47 poprzez ograniczenie dostępności do drogi krajowej poprzez likwidacje zjazdów znacząco utrudni funkcjonowanie mieszkańców Białego Dunajca" - ocenia wójt. "Ograniczy ruch turystyczny, wydłuży czas dojazdu rolników do działek rolnych i okolicznych lasów. Doprowadzi do podziału tej dużej miejscowości na mniejsze dzielnice trudno dostępne" - ostrzega Andrzej Nowak.