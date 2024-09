Założył nadajnik GPS i namierzył złodzieja. Policja umorzyła sprawę

– Byłem przekonany, że policja i prokuratura zrobią więcej. Umorzenie postępowania w takiej sytuacji jest skandaliczne i wręcz zachęca do bezkarnych kradzieży. Skoro nikomu włos z głosy nie spadł, mimo wystawienia jak na widelcu miejsca skradzionej części, to może nie warto prowadzić biznesu i uczciwie pracować? Z tak działającą policją lepiej zająć się tym samym, co sprawca kradzieży – komentował Wyszyński.