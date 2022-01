Przedsiębiorcy obniżą ceny? "W zakładzie o zachłanność wygra zdrowy rozsądek"

W ramach tarczy antyinflacyjnej rząd obniża VAT na artykuły żywnościowe do zera. Nie oznacza to jednak, że ceny z automatu zostaną obniżone, o tym zdecydują przedsiębiorcy, którzy przy niższym podatku, zamiast zmniejszyć ceny, mogą podwyższyć swoje marże. Czy zatem Polacy w ogóle odczują obniżkę podatku? Zdaniem eksperta, tak. – Marże bardzo wzrosły w ostatnim roku, to jest komfortowy poziom. Mało prawdopodobne wydaje się, żeby producenci i sprzedawcy chcieli je zwiększać, bo one są na historycznie jednym z najwyższych poziomów – mówił w programie "Money. To się Liczy" dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Pekao. – To będzie trochę zakład o zachłanność.