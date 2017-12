Przedświąteczny protest w supermarketach i hipermarketach. Chaos w sklepach

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia portugalscy pracownicy Lidla i sklepów grupy Jeronimo Martins zastrajkują. Protest ma objąć cały kraj, czyli w ponad 2 tys. placówek handlowych.

Zacznie się już w piątek. Strajk rozpoczną pracownicy magazynów koncernu Jeronimo Martins, Sonae, Lidl oraz Minipreco. Dzień później dołączą do niego sprzedawcy i obsługa supermarketach i hipermarketach - taką zapowiedź Związku Zawodowego Pracowników Handlu, Usług i Biur Portugalii (CESP) podała Polska Agencja Prasowa.

Akcja nabiera ogólnokrajowej skali bowiem dołączenie do CESP zapowiedział również drugi co do wielkości związek zawodowy Portugalii – UGT. W sumie zastrajkować może 110 tys. pracowników w ponad 2 tys. placówek – donosi PAP.