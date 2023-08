Dramat w przedszkolach. "Nie ma kogo zatrudnić"

Dyrektorzy placówek są zmartwieni malejącą liczbą kandydatów do pracy. To jednak nie wszystko. Przedszkola poszukują też m.in. pedagogów specjalnych, logopedów. Takich ofert jest ok. 150. Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym to najliczniejsza grupa nauczycieli - ponad 95 proc. wszystkich. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego nauczyciele otrzymują też dodatki do niego. Są one określone w Karcie nauczyciela.