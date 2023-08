Przekąski w kinie jeszcze droższe. Za bilety też zapłacimy więcej

A co z przekąskami?

To nie koniec podwyżek. Cena dużego opakowania nachosów wzrosła o ponad 3 zł w porównaniu z 2022 rokiem. Duży popcorn jest o 2,28 zł droższy, natomiast za największy napój płacimy o 2,13 zł więcej. A to oznacza, że średnio wyjście do kina jest o 10 zł droższe niż rok wcześniej.