Przemycali kawior wart ponad milion złotych. "To drogi towar"

Straż Graniczna z Podkarpacia udaremniła wywóz kawioru z jesiotra. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie waga i wartość przemyconego towaru.

- Okazało się, że jest to nielegalny transport z Włoch kawioru z jesiotra syberyjskiego. To drogi towar, najdroższy z kawiorów. Kierowcy twierdzili, że są tylko kurierami, a ich zadaniem było dowiezienie towaru do odbiorców we Lwowie – cytuje rzeczniczkę Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu mjr Elżbietę Pikor TVN24, powołując się na PAP.