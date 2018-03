Przemycali papierosy do Polski. Później wysyłali je na zachód Europy

Zabezpieczono ponad 22 mln sztuk papierosów o wartości ponad 15 mln zł. Zatrzymanym postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono setki tysięcy złotych.

Do zatrzymań 11 osób doszło w ubiegłym tygodniu w kilku miejscach naraz, w tym w Radomiu i Kielcach. Wśród zatrzymanych jest 6 Ukraińców.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Kielcach, poza papierosami o wartości 15 mln zł zabezpieczono też 3 ciężarówki, maszynę do pakowania papierosów i sprzęt do zakłócania sygnałów radiowych.

