Przez pomyłkę uznano go za zmarłego. Sąd ma przywrócić go do życia

42-letni mieszkaniec Sosnowca formalnie nie istnieje, w grudniu szpital przez pomyłkę uznał go za zmarłego. Stracił pracę, nie może załatwić żadnej urzędowej sprawy. Do życia ma przywrócić go sąd. Decyzja będzie ogłoszona za tydzień.

42-letni mieszkaniec Sosnowca żyje, choć od grudnia 2017 r. oficjalnie nie istnieje. (WP.PL, Fot: Łukasz Szełemej)

W grudniu zeszłego roku do szpitala w Sosnowcu przyjęto bezdomnego mężczyznę, który nie miał przy sobie dokumentów. Zdążył powiedzieć lekarzom, jak się nazywa i podać rok swojego urodzenia. Kilka godzin później zmarł.

Pracownicy szpitala znaleźli w ewidencji pacjenta o takim nazwisku. Zgadzało się imię i data urodzenia. Wystawiono akt zgodnu. Doszło jednak do tragicznej pomyłki, bo pan Rafał żyje. I od 7 miesięcy ma poważne problemy, bo oficjalnie nie istnieje.

- Pracowałem w filii dużej firmy zajmującej się produkcją silników. Skontaktowała się ze mną kadrowa z informacją, że nie może odprowadzić moich składek do ZUS-u. Informacja o moim zgonie została zapisana w systemie ZUS, w Urzędzie Skarbowym, w NFZ. Straciłem pracę, bo pracodawca nie może zatrudniać nieboszczyków. Nie mogłem złożyć rozliczenia podatkowego. Nie mogę iść do lekarza, załatwić sprawy w banku. Zostałem pozbawiony praw obywatelskich - mówił Rafał Piotrowski w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

O pomyłce urząd stanu cywilnego zawiadomił prokuraturę. Następnie sprawa trafiła do sądu. Termin rozprawy wyznaczono na 16 lipca. Na rozprawę wezwano świadków, m.in. rodzinę pana Rafała.

Sąd nie miał wątpliwości, że pan Rafał jest faktycznie tym, za kogo się podaje, ale na oficjalne przywrócenie go do życia będzie trzeba jeszcze poczekać.

- Konsekwencje tego zdarzenia nie zakończą się tylko na tym postępowaniu, decyzja zostanie ogłoszona 23 lipca – mówił sędzia Woźniak.

Pan Rafał zapowiada, że będzie się domagał odszkodowania za szpitalną pomyłkę.