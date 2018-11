Przynajmniej 70 zł więcej dla emerytur. Waloryzacja coraz bliżej

Przynajmniej o 70 zł brutto wzrośnie od przyszłego roku emerytura ponad 4,5 mln emerytów. Plan podwyżek zaakceptował już Komitet Społeczny Rady Ministrów, a w przyszłym tygodniu zajmie się nim rząd.

Przypomnijmy, Komitet Społeczny to organ pomocniczy rządu i premiera, a jego przewodniczącą jest była szefowa rządu Beata Szydło. W tym tygodniu komitet zatwierdził proponowane przez resort pracy podwyżki.

Co to oznacza? Że emeryci otrzymają 3,26 proc. podwyżki, przy czym na pewno nie mniej niż 70 zł. Czyli jeśli wskaźnik sugerowałby na przykład wzrost o 50 zł, to i tak emeryt dostanie 70 zł brutto więcej. W efekcie ta podwyżka dotyczy wszystkich, których świadczenie wynosi mniej niż 2147 zł. Czyli nawet 6,4 mln zł.