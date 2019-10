Przywileje polityków. Przeciętny Polak może tylko o tym pomarzyć

Choć PiS obniżył im pensje, posłowie nie mogą narzekać na biedę. Lista ich przywilejów i finansowych benefitów jest długa. Gdyby zasady z Sejmu obowiązywały w zwykłych firmach i codziennym życiu, wszystkim żyłoby się dużo łatwiej.

Zacznijmy od uposażenia. Choć w tej kadencji, po słynnych kontrowersjach z nagrodami dla ministrów w rządzie Beaty Szydło, posłom obniżono zarobki, to nadal nie klepią biedy. Mogą liczyć na 8016 zł brutto miesięcznie plus ponad 2 tys. zł diety poselskiej. To dwa razy więcej niż wynosi średnia krajowa.

Co więcej, parlamentarzyści mają zapewnione bezpłatne przejazdy koleją (w pierwszej i drugiej klasie), taksówki, a także krajowe przeloty samolotem. A jeśli są już w wieku emerytalnym i chcą przejść na świadczenie, to nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyli to z pracą posła i dostawali przelewy i z Sejmu, i z ZUS-u.