Przywódca Chin rozczarował Putina? ISW: nie dostał tego, czego sobie życzył

Przywódca Chin zaproponował natomiast w tekście dla mediów w Rosji "mniej agresywny" nadrzędny cel dla relacji chińsko-rosyjskich, oceniając, że oba kraje dążą do wielobiegunowego ładu światowego. Nie napisał jednak wprost, że wymierzone jest to przeciwko Zachodowi - twierdzi amerykański think tank.