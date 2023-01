Radosław Sikorski staje w obronie Biedronki. Dyskontowi oberwało się od europosła Solidarnej Polski

- Oczywiście moglibyśmy iść do Biedronki, ale Biedronka to jest jednak sklep dla najbiedniejszych. Poszliśmy do sklepu przy osiedlu, który jest wygodny, gdzie z łatwością można kupować, takiego sklepu, z którego chociażby z pośpiechu ludzie muszą korzystać - komentował wtedy Kaczyński.